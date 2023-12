Montesarchio premiata da Legambiente come comune riciclone Il centro caudino ancora una volta al top in Campania per raccolta differenziata

Montesarchio ancora una volta al top in Campania per raccolta differenziata, premiata da Legambiente come comune riciclone. A ricevere il premio nel corso della cerimonia che si è tenuta nell'auditorium Vergineo del Museo del Sannio il sindaco Carmelo Sandomenico e il coordinatore operativo della Sogesi, Mattia Pagnozzi.

Il sindaco Sandomenico si è espresso così nel merito del premio ricevuto: “Naturalmente riempie d'orgoglio sapere che ancora una volta Montesarchio si è distinta come città virtuosa per attenzione all'ambiente, e lo dico da cittadino profondamente ambientalista. Ringrazio la Sogesi, che ancora una volta si conferma un'eccellenza per i servizi offerti ma soprattutto i cittadini virtuosi e consapevoli che con le loro buone pratiche si tutela la nostra risorsa più preziosa: il nostro ecosistema. Allo stesso tempo tuttavia dico che quell'85,27 per cento di differenziata non basta: dobbiamo migliorare perché al di là di quella percentuale ci sono 52,89 chili pro capite di indifferenziata. Dobbiamo sforzarci a differenziare di più, riempiendo sempre meno i cosiddetti “sacchi neri” e sempre di più quelli delle altre frazioni. Abbiamo notato poi che l'impatto dell'indifferenziata è forte nel corso delle manifestazioni pubbliche: feste, sagre ed eventi “di piazza” in particolare. Assieme agli amici dell'amministrazione e della Sogesi studieremo misure per favorire sempre di più la differenziata anche in queste occasioni, magari proprio con campagne di educazione durante gli eventi stessi, perché no. Infine mi associo, da sindaco, alla riflessione di Legambiente e di diversi colleghi presenti alla cerimonia: è fondamentale insistere sull'impiantistica per chiudere il ciclo dei rifiuti in una provincia virtuosa, tutelando l'ambiente e i cittadini, riducendo gli esborsi della tariffa, oggi più alti a causa dei conferimenti al di fuori del nostro territorio”.