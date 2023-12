Montesarchio, Forza Italia vigile per risolvere i problemi del territorio Il consigliere Ambrosone dettaglia gli ultimi interventi

“Come da promessa in tempi brevissimi abbiamo concluso i lavori all'asilo La Garde di Via Roma, dove la squadra di intervento ha sostituito quattro termoconvettori, sistemato una caldaia e ha risolto altre criticità, riportando all'interno della struttura acqua calda e riscaldamenti".

Così Nico Ambrosone, consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Montesarchio che spiega ancora "Anche questi interventi dimostrano l'efficacia e la disponibilità nei confronti dei nostri cittadini e soprattutto dei bambini. Giorno per giorno i dirigenti e le insegnanti delle strutture ci segnalano direttamente le criticità e questo ci permette di intervenire in modo tempestivo, senza lungaggini burocratiche. Lavorando in sinergia con l'assessore Sorrentino cercheremo di essere attenti alle esigenze dei bambini ma anche degli operatori che nella scuola svolgono un ruolo di responsabilità. La scuola è un luogo importante - continua Ambrosone - dove i piccoli vivono gran parte del loro tempo ricettivo, creano la loro storia e iniziano le prime relazioni sociali. Noi amministratori abbiamo il dovere di rendere sicuri ed efficienti questi luoghi con interventi pertinenti e mirati qualora ve ne sia la necessità secondo le richieste degli operatori, siano essi dirigenti, insegnanti o collaboratori. Infatti, attraverso la collaborazione reciproca, tra noi amministratori e la scuola, cerchiamo di dare ai bambini e alle famiglie del nostro territorio il senso di responsabilità collettiva. I bambini, conclude il consigliere Ambrosone, sono il futuro e la loro curiosità, la loro visione della realtà e i loro desideri devono essere da noi soddisfatti nel modo migliore e più adeguato. Abbiamo il dovere di dare loro certezze che in questo caso sono la risposta concreta e tangibile alle richieste del buon funzionamento dell'ambiente scolastico”.