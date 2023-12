Il 26 dicembre il presepe vivente alla frazione Varoni di Montesarchio Natività organizzata dall'associazione culturale l'Arca con la parrocchia della Santissima Assunta

È tutto pronto per il presepe vivente che si terrà nel borgo di via Mosca a Varoni di Montesarchio. Nella storica frazione il 26 dicembre dalle 20 alle 22 sarà possibile assistere alla rappresentazione della natività organizzata dall'associazione culturale l'Arca in collaborazione con la parrocchia della Santissima Maria Assunta in cielo. Oltre 50 figuranti tra volontari dell'associazione e cittadini per uno degli eventi che illimineranno uno dei borghi più antichi di Montesarchio. Il presepe vivente di Varoni è uno degli eventi ormai più attesi del Natale in Valle Caudina e nel Sannio, una delle più belle tradizioni portate avanti dall'associazione l'Arca che da decenni valorizza la frazione montesarchiese.