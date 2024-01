Inaugurato il Fido Park di Telese Terme Il sindaco Caporaso: felici ed orgogliosi di aver terminato anche questa ennesima opera

E’ stata inaugurata e ufficialmente aperta l’area attrezzata per cani realizzata dal Comune di Telese alle porte della città. E’ l’unica struttura del genere in provincia di Benevento, la seconda nel Sannio dopo quella del capoluogo.

“Abbiamo risanato un’area abbandonata ricavandone un’area attrezzata per cani – commenta il sindaco Giovanni Caporaso -. Ringrazio la ditta Lavorgna per i lavori di sistemazione e il Centro Cinofilo del Taburno che lo ha preso in gestione e lo manutiene. Naturalmente siamo felici ed orgogliosi di aver terminato anche questa ennesima opera che avevamo messo in cantiere e che ci eravamo proposti di fare entro il 2023”.

“È stata veramente una bella giornata, con tante famiglie con bambini accompagnati dai loro cagnolini”, afferma l’assessore Marilia Alfano, principale sostenitrice del progetto. “L’inaugurazione del fido park a Telese Terme è un sogno che abbiamo fortemente voluto si realizzasse – aggiunge - per l’amore che proviamo verso gli animali. Nella nostra cittadina sono tante le persone che hanno un amico a quattro zampe in casa, c’è rispetto ed amore per gli animali, ed il fido park è il coronamento di questo stile di vita”.

“Il fido park d Telese ha due aree – spiega Alfano - , una per i cani di taglia piccola e cuccioli, l’altra per i cani di taglia più grande, ed è un ottimo luogo dove i cani possono giocare insieme ai loro proprietari, oppure relazionarsi con altri cani, per favorire la socializzazione. Poi ci sono vari giochi, fontanelle, panchine, cestini per le deiezioni canine. Tutto il parco è recintato ed è facilmente raggiungibile sia a piedi che in auto, con ampio parcheggio”.