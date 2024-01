Note e solidarietà con il Coro Polifonico "Madonna della Libera" Concerto di beneficenza il 5 gennaio a Cerreto Sannita

Il Coro Polifonico "Madonna della Libera" di Melizzano, diretto dal M° Marco Rosiello, si è nuovamente distinto nei concerti che lo hanno visto protagonista gli scorsi 27 e 28 dicembre. In queste occasioni il coro ha ricevuto applausi ed elogi da parte di un pubblico sempre più entusiasta di seguirne le esibizioni e di prendere parte ai momenti di gioiosa preghiera attraverso il canto.

Per il Coro, si è appena chiuso un anno ricco di soddisfazioni e di esperienze positive, un anno di notevoli collaborazioni con personaggi di spicco nel panorama musicale sacro, italiano e non. Il Coro, durante l'anno appena trascorso, ha avuto, infatti, tra i suoi ospiti di eccezione, il Soprano Paola Cecchi, il Tenore Giovanni Proietti Modi, il M°don Fabio Massimillo, il M°Roberto Bacchini, il Mezzosoprano Rossella Mirabelli e il soprano Mariangela Topa.

Non da ultima, è degna di nota la presenza del Sopranista Salvatore Saracino negli ultimi due concerti tenuti dal Coro Polifonico, uno il 27 dicembre presso la Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Melizzano, l'altro il 28 dicembre presso la chiesa delle Suore degli Angeli a Faicchio.

L'amico e Sopranista Salvatore Saracino ha arricchito, con la sua soave voce, le voci del coro che all'unisono hanno, ancora una volta, elevato il loro canto verso il cielo riuscendo sempre di più ad incantare ed emozioni chi le ascolta.



Quella del Coro Polifonico "Madonna della Libera" è una storia di amore e di amicizia. È la storia di un sogno e di una passione che fa vibrare le corde dell'animo in un unico canto d'amore.

Tutto nasce dal sogno di un giovane talentuoso che ha impiegato le sue energie e i suoi studi per fare della musica un forte strumento di condivisione. Il riferimento non può che essere al M° Marco Rosiello. Marco, con dedizione e professionalità, guida i coristi da anni, facendo sì che il coro possa rappresentare, con perfetta analogia, la sua passione per la musica e il canto.

Il Coro Polifonico conta ora circa sessanta membri, provenienti da tutta la provincia di Benevento. È una realtà sempre in crescita, mossa dall'amicizia che lega coloro che la vivono e dalla passione verso il canto che si fa preghiera.

Il Coro Polifonico "Madonna della Libera" si prepara a salutare il nuovo anno con il concerto di beneficenza organizzato per il 5 gennaio, presso la Chiesa di San Martino, a Cerreto Sannita, alle ore 19. Anche in questa occasione è prevista la presenza di un'ospite d'eccezione, il soprano di fama internazionale Amarilli Nizza.

Il pubblico è in fermento, in attesa di poter ascoltare il concerto del 5 gennaio, come buon augurio per il nuovo anno appena iniziato.