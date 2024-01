A Sant'Agata dei Goti vandali in azione in piazza Della Ratta La denuncia dell'assessore ai lavori pubblici Viscusi

L’anno 2023 si è chiuso con un brindisi augurale dell’Amministrazione Comunale in piazza Tiziano Della Ratta per annunciare e presentare il nuovo impianto di luci pubbliche di uno spazio “accogliente e luminoso”. Un’area nella quale cittadini e visitatori possono comodamente ed agevolmente sostare con le proprie vetture per raggiungere, in pochi minuti e pochi passi a piedi, il Centro Storico, Viale Vittorio Emanuele III e diverse zone del centro urbano.

Il 2024 si è aperto, però, nello stesso luogo, con un atto di inciviltà e vandalismo, come ha voluto sottolineare l’assessore ai Lavori Pubblici Valerio Viscusi.

“Pochi giorni fa eravamo qui, con il Sindaco Salvatore Riccio e tutta la squadra amministrativa, ad ammirare una piazza che è divenuta un bellissimo biglietto da visita per chi arriva nella nostra città. Oggi dobbiamo prendere atto che qualcuno, che per usare un eufemismo definiremo solo come “essere non dotato di giudizio né di moralità”, ha estirpato alcune piante ornamentali che erano state da poco collocate nelle aiuole che circondano la piazza. Non è la prima volta che questo accade ed episodi simili, in altre zone del territorio, si sono verificati anche in passato. Abbiamo fatto diversi appelli, prosegue Viscusi, per richiedere a tutti di aiutarci a custodire, preservare e rispettare i nostri spazi pubblici, soprattutto se con tanto impegno e dopo tanti anni questi spazi vengono riqualificati e resi fruibili.

Se tali luoghi, però, vengono sistematicamente vandalizzati e sporcati senza rispetto i nostri sforzi perdono senso.

Naturalmente, anche in questo caso, le preposte autorità si sono già attivate per individuare i devastatori - anche attraverso i sistemi di videosorveglianza - ma quello che chiediamo a tutti, ancora una volta, è di aiutarci a tenere con decoro e cura i nostri spazi pubblici e pertanto invitiamo i cittadini attenti a segnalare alle preposte autorità e all’ente eventuali episodi disdicevoli come quello accaduto in piazza Della Ratta”.