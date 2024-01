Gli uffici dell'Alto Calore da Montesarchio a Cervinara, l'opposizione attacca "Primo risultato negativo per l'amministrazione"

L'opposizione di Montesarchio attacca dopo l'addio di Alto Calore: "Cari concittadini, ci dispiace dover fare questi annunci ma, purtroppo di qui a poco l’amministrazione comunale conseguirà il primo risultato: negativo. L’Alto Calore spa, a fine mese, traslocherá i propri uffici da Montesarchio a Cervinara. Sebbene si stanno avviando le procedure per la costituzione del distretto idrico provinciale, la nostra comunità, nel bene e nel male, perderà un servizio di front office a favore di una comunità limitrofa con una giunta comunale che è stata in grado, a dispetto della nostra, di attrarre maggiormente la società, deliberando la disponibilità di locali adeguati per la società. Come ci aspettavamo, il primo risultato ufficiale per l’amministrazione guidata dal sindaco Sandomenico è negativo.

Ci chiediamo: l’Amministrazione comunale lo sa? Se dichiara di saperlo, ammette di non aver fatto nulla per trattenere gli uffici a Montesarchio!

Se dichiara di non saperlo, ammette la sua insipienza.

Ci saremmo aspettati un’attenzione differente rispetto alle molte sollecitazioni ricevute, ma tutto tace: nell’assoluto silenzio continuano a lavorare, così dicono e, purtroppo il loro lavoro segna un fattore negativo.

Il gruppo consiliare futuro per Montesarchio chiede a gran voce spiegazioni in merito a questo risultato negativo e, per il bene della comunità, sollecita ulteriormente il sindaco e la sua Amministrazione a prendere una posizione chiara e decisa in modo da provare a recuperare e non perdere definitivamente uno dei pochi servizi presenti ancora sul territorio".