Usura, Sandomenico: "Territorio è fragile: servono interventi strutturali" Il primo cittadino: "Fiducia nella giustizia e nelle forze dell'ordine: ma serve anche altro"

Sul presunto caso di usura a Montesarchio, che ha visto 3 arresti nelle ultime 48 ore, interviene il sindaco del centro caudino, Carmelo Sandomenico: "“E' naturale, da Sindaco, la preoccupazione per le notizie che in queste ore riguardano la mia comunità. L'usura è un fenomeno orribile, e se da un lato anche vista la mia professione non posso che ribadire la fiducia totale nella giustizia e ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro che stanno svolgendo, dall'altro chiedo a tutti i cittadini di rifuggire, sempre, questo tipo di “possibilità” e ovviamente di denunciare se purtroppo vi sono caduti.

Allo stesso tempo sono evidenti le sofferenze già sistemiche delle aree interne che si sono acuite con pandemia e sconvolgimenti sullo scacchiere internazionale: in base a ciò, oltre a rafforzare le misure antiusura credo sia doverosa una riflessione a tutti i livelli per intervenire in maniera massiccia sulle sofferenze di questi territori”.