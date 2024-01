Frazione Motta, riaperta via Italia. Il sindaco Cataffo traccia bilancio Primi due anni di amministrazione LiberaMente

Taglio del nastro da parte del sindaco Diego Cataffo nella frazione Motta. Riaperta al traffico via Italia, dopo gli interventi di riqualificazione e miglioramento dell’arrredo urbano nel tratto antistante la chiesa, per un importo di circa 28 mila euro.

Occasione utile, per il primo cittadino di Sant'Angelo a Cupolo per tracciare e dettagliare il bilancio dell'amministrazione da lui guidata. “Non è il primo intervento completato dalla nostra amministrazione ma ci tenevamo a dare ufficialità ad un’opera che, pur non essendo costata tantissimo, rende sicuramente più decoroso un angolo di questa frazione che, come tutte le altre del comune, merita attenzione e rispetto" ha rimarcato il sindaco Cataffo in merito alla riapertura dell'arteria della popolosa frazione.

"Da qui ai prossimi anni, è nostra intenzione portare a compimento tanti altri lavori progettati o già in via di realizzazione, finalizzati a migliorare ogni angolo del nostro territorio. Un ringraziamento particolare a quanti si sono prodigati e si prodigano quotidianamente a migliorare la vivibilità del nostro territorio, in primis agli amministratori che orgogliosamente rappresento".

Poi il bilancio: "In poco più di due anni di governo, abbiamo centrato diversi obiettivi del programma amministrativo e tradotto in opere tantissimi progetti. Il nostro compito è quello di continuare su questa linea del territorio e di tutta la cittadinanza.

Le prime azioni intraprese sono state tutte incentrate sulla sistemazione dei conti, con l’approvazione bilanci anni precedenti.

Si è poi passati alla riorganizzazione e potenziamento degli uffici con la razionalizzazione delle mansioni ed il potenziamento dell’organico (Ufficio Tecnico, Vigili Urbani e Servizi Generali). Monto efficace anche l’azione di recupero evasione e tributi anni precedenti che ha portato ad una evidente riduzione del disavanzo di amministrazione.

Altro fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale, la tanto attesa adozione PIANO URBANISTICO COMUNALE (in attesa approvazione Enti preposti)

In materia di opere pubbliche, l’azione amministrativa è stata ed è molto attiva nell’intercettazione di finanziamenti.

Tra le maggiori opere pubbliche finanziate, realizzate o in corso di realizzazione: Capoluogo: Edilizia Residenziale Pubblica - ricostruzione nuovi alloggi via Sellitti €410.043,68; Consultorio familiare € 36.000; Costruzione struttura dedicata a Mensa scolastica € 331.428,70; Bagnara: ricostruzione ex edificio scolastico, € 990.162,67

Pastene: ricostruzione ex edificio scolastico, da destinare ad asilo nido € 1.880.999,20; Perrillo: parcheggio € 50.000; Motta riqualificazione urbana via Italia € 28,000; sistemazione idrogeologico e consolidamento versante S.P. 18 € 300.000; Loculi ed Ossari € 90.000; Efficientamento energetico immobili comunali € 1.020.000 ed implementazione e miglioramento funzionalità pubblica illuminazione € 1.437.597,73.

VIABILITA’ ARREDO E DECORO URBANO

ripristino ponte alla frazione Sciarre € 50.000

intervento di ripristino viabilità Pastene (frana)

IMMINENTI FINANZIAMENTI IN ARRIVO:

€ 1.300.000 rete idrica;

Dissesto idrogeologico via Dante € 500.000;

Dissesto idrogeologico Cardilli/Panelli € 500.000".