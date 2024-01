Strada provinciale in località Rusciano, al via i lavori A comunicarlo il presidente della Provincia, Lombardi

Sarà consegnato lunedì 22 gennaio alla ditta aggiudicataria il cantiere per i lavori di messa in sicurezza e risanamento del dissesto del piano viabile lungo la strada provinciale numero 115, alla località Rusciano di Sant’Agata dè Goti. Ad annunciarlo il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi a

seguito della definitiva approvazione della gara d’appalto e della aggiudicazione dei lavori che impegnano risorse finanziarie per circa 149mila euro reperite con un mutuo contratto dalla Provincia con la Cassa Depositi e Prestiti, nell’ambito di un Accordo Quadro per la sicurezza del transito veicolare e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale.

I lavori lungo la strada provinciale

"L’intervento è stato programmato sul progetto definitivo- esecutivo del Servizio Viabilità diretto dal Dirigente Angelo Carmine Giordano, sulla base di apposita relazione geologica e riguarda il risanamento del dissesto del piano viabile esistente lungo la Strada provinciale numero 115, estesa per circa 5 Km., alla località Rusciano di Sant’Agata dè Goti".

Lombardi: "Garantirà più agevoli condizioni di accesso per le strade comunali di Sant’Agata de' Goti"

Il Presidente Lombardi ha sottolineato come "questo intervento garantirà più agevoli e sicure migliori condizioni di accesso per le strade comunali di Sant’Agata de’ Goti che afferiscono sulla rete provinciale e sulla Strada Fondo Valle Isclero, collegante la Valle Caudina irpina e sannita alla Terra di Lavoro e alla stessa area telesina, nonchè consentiranno un migliore accesso alle strutture produttive, commerciali e di servizio della zona".