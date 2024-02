Anpi 2024 per la Valle Telesina: un momento di impegno civile e memoria storica Un momento per parlare delle attività e dei progetti dell'ANPI per il nuovo anno

L'Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che con i suoi oltre 135.000 iscritti è tra le più grandi associazioni combattentistiche presenti e attive oggi nel Paese, apre le iscrizioni per il 2024. Il presidente dell’ANPI Valle Telesina, Maurizio Cuzzupé, invita a partecipare all’evento di tesseramento ANPI 2024, che si terrà domenica 4 Febbraio anche a Telese Terme, in piazza A. Minieri, 1 (nei pressi delle Terme) dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00.



Quella dell’ANPI è una lunga storia di impegno e partecipazione. Fu costituita il 6 giugno 1944, a Roma, dal CLN del Centro Italia, mentre il Nord era ancora sotto l'occupazione nazifascista.

Il 5 aprile del 1945, con il decreto luogotenenziale n. 224, le veniva conferita la qualifica di Ente morale che la dotava di personalità giuridica, promuovendola di fatto come associazione ufficiale dei partigiani.

“Oggi l'ANPI è ancora in prima linea nella custodia e nell'attuazione dei valori della Costituzione, quindi della democrazia, e nella promozione della memoria di quella grande stagione di conquista della libertà che fu la Resistenza” precisa il Presidente Cuzzupé, che tiene a sottolineare anche che l'evento sarà un'occasione per rinnovare l'adesione all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ma anche per parlare delle attività e dei progetti dell'ANPI per il nuovo anno.