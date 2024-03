"Vicino all’amministrazione comunale anche nella lotta contro la criminalità" Il deputato sannita di Forza Italia Rubano a Pannarano dal sindaco Pacca

Nell’ambito del tour in Valle Caudina, questa mattina l’onorevole Francesco Maria Rubano, capo gruppo Forza Italia nella commissione bicamerale ecomafie ha fatto visita al Comune di Pannarano dove è stato ricevuto dal Sindaco Vincenzo Pacca e dall’Assessore ai lavori pubblici Annibale Genovese, altresì commissario cittadino di Forza Italia.

Presente anche il Consigliere provinciale Anna Iachetta. In occasione della cordiale visita vi e’ stato un approfondimento sulle problematiche locali. “Innanzitutto, sono vicino a questa amministrazione per le numerose attività svolte favorendo la crescita della collettività. Mi duole purtroppo, così come mi viene riferito, – ha affermato Rubano – che sussiste una problematica legata ad azioni di tipo camorristico che turbano la comunità pannaranese. Sono in prima linea contro la criminalità e contro ogni tipologia di atteggiamento criminale. In virtù di una indagine di polizia ed un’azione della magistratura nei mesi scorsi, è stata debellata un tentativo di estorsione per dei lavori di adeguamento della struttura sportiva comunale. Quei lavori sono fermi. Gli amministratori locali sono molto preoccupati poiché nei prossimi giorni ci saranno almeno una decina di cantierizzazioni di opere pubbliche sulle quali potrebbe concentrarsi una nuova attenzione malavitosa. Questa problematica va assolutamente trattata con attenzione. Chiederò agli organi preposti di garantire al territorio di Pannarano la necessaria serenità ” così ha concluso Rubano.