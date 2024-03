Limatola, stato di agitazione degli addetti allo spazzamento Riunione in Comune con i sindacati dopo l'appalto che prevede solo 3 ore e 10 minuti di lavoro al dì

Nell'aula consiliare del comune di Limatola si è svolta l’assemblea dei lavoratori dell’azienda addetti al servizio della raccolta e spazzamento del centro dell aValle Telesina

Intervenuti all’assemblea per la Uil trasporti Av/Bn il segretario generale aggiunto Cosimo Pagliuca (nella foto), per la Filas il segretario provinciale Francesco Tescione e per la Cil il delegato Erasmo Viscusi.

I rappresentanti sindacali hanno spiegato "che l’amministrazione comunale intende attuare i poteri sostitutivi per il pagamento delle spettanze relative ai mesi di gennaio e febbraio 2024 con la precedente azienda che gestiva il servizio. Si è inoltre spiegato ai lavoratori le motivazioni per le quali nel passaggio di cantiere non sono state garantite le percentuali di ore, assicurate dalla precedente azienda".

Dopo i vari interventi dei lavoratori si è stabilito all’unanimità che gli stessi effettueranno solo ed esclusivamente le 3 ore e 10 minuti giornaliere come da capitolato di appalto.

A conclusione del dibattito le sigle sindacali hanno chiesto all’assemblea di dichiarare lo stato di agitazione, che è stato accolto senza alcun voto contrario.

Per questo motivo scrivono in un anota Pagliuca, Tescione e Viscusi “i lavoratori tutti si scusano fin da ora con la cittadinanza in quanto certamente, con tale esiguo orario di lavoro, si verificheranno disservizi. Ci auguriamo che, come da impegni presi, l’amministrazione faccia i passi dovuti per sanare questa disagiata situazione che si è venuta a creare e coadiuvare i lavoratori in questa battaglia per garantire i livelli occupazionali già acquisiti da anni. Le organizzazioni sindacali si sentono coinvolte in questa vertenza che vede i lavoratori impegnati a garantire il proprio salario e i livelli occupazionali”.