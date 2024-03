Servizi sociali ambito B03 Montesarchio: la soddisfazione della Fp Cgil Deliberato l'atto che prevede il superamento del precariato per il sistema

“Con grande soddisfazione abbiamo appreso che, con delibera n. 2 del 20/02/2024 ad oggetto “Direttive in merito alla tenuta del sistema locale di welfare – Programma di stabilizzazione del personale”, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B03 si è espresso favorevolmente in ordine alla necessità di adottare i provvedimenti atti a garantire stabilità e continuità all’intero sistema locale di welfare che ricomprende la struttura amministrativa dell’Ufficio di Piano ed il Servizio Sociale professionale/Segretariato Sociale”.

Così, in una nota, il Segretario Provinciale Fp Cgil Domenico Raffa, la delegata sindacale Fp Cgil Francesca La Rizza e le RSU CGIL Antonio Ferraro e Pino Compare.

“Il tema della stabilizzazione del personale precario dell’Ambito B03 è stato più volte oggetto di confronto con i vari rappresentanti istituzionali dell’Ambito B03 che hanno espresso, a più riprese, la unanime volontà di trovare soluzioni condivise ad una problematica che, ormai, supera il ventennio. Con la predetta delibera, dunque, è stato approvato il fabbisogno del personale dell’Ambito B03 per il triennio 2024/2026 in continuità con quanto programmato, approvato e ammesso a finanziamento, e funzionale al raggiungimento di specifici LEP (Livelli essenziali delle prestaizoni). Per l’anno 2024, nel piano, è prevista la stabilizzazione delle 11 Assistenti Sociali già operanti sui Comuni dell’Ambito mentre per l’anno 2025 la stabilizzazione di n. 2 funzionari facenti parte dell’Ufficio di Piano; l’assunzione di n. 1uteriore funzionario da destinare all’Ufficio di Piano e l’assunzione di ulteriori n. 2 Assistenti Sociali Una bella notizia, insomma, che aspettavamo e auspicavamo da tempo e frutto di un percorso lungo che ha visto, in prima linea, la Cgil che da oltre un decennio chiede con veemenza il superamento del precariato negli ambiti sociali. Nelle ultime contrattazioni i rappresentanti provinciali Domenico Raffa e Francesca La Rizza unitamente alle Rsu Cgil Pino Compare e Antonio Ferraro hanno richiesto, a più riprese, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Ora, finalmente, è arrivato il momento per tante lavoratrici e lavoratori di raggiungere l'agognata stabilità. Non possiamo che esserne soddisfatti e ringraziamo tutti i rappresentanti istituzionali (il ringraziamento va a tutte le amministrazioni aderenti all'ambito) e al presidente del coordinamento dell'ambito De Mizio, alla coordinatrice dell’Ambito B03 Coletta e al segretario Generale della Città di Montesarchio Russo per aver reso possibile, con un grande sforzo tecnico e di sintesi, il piano di rafforzamento dei servizi sociali e di stabilizzazione del personale impegnato a garantire gli importanti servizi resi. A livello provinciale lo sforzo della CGIL proseguirà ancora con forza per portare al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni del nostro territorio (dai precari della Sanità ai precari Pnrr)”.