Siisaggioguidasicuro fa tappa a Limatola Regione, Anci e Associazione Meridiani chiamano a raccolta Scuole e Università della Campania

Oltre 7500 studenti formati e 31 tappe in tutto il territorio campano, sono i numeri della X edizione del progetto #siisaggioguidasicuro, promosso dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani con l’obiettivo di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura.

Ad ospitare la trentaduesima tappa del roadshow “Sii Saggio, Guida Sicuro” lunedì 8 aprile dalle ore 10:00 alle 16:00 sarà il Circuito Internazionale del Volturno – SP119.

I saluti affidati a Nunzio Illuminato, Patron del Circuito Internazionale del Volturno, Domenico Parisi, Sindaco di Limatola, Stefano Lombardi, Sindaco di Piana di Monte Verna, Roberto Schiavone di Favignana, Presidente Universo Humanitas, Giuseppe Casillo, Presidente Il Tarì Design School, precedono gli interventi di Antonella Scarano Consultant Associazione Meridiani – Referente Progetto Scuole “Sii Saggio, Guida Sicuro” UniNA, Alfonso Montella, Professore di Sicurezza Stradale Università di Napoli Federico II e Presidente Cts “Sii Saggio, Guida Sicuro”, Gianfranco Coppola, Presidente Unione Sportiva Italiana, Filomena Donato, Direttore vicedirigente Vigili del Fuoco – Comando Benevento – referente Associazione Nazionale Vigili del Fuoco .

Introduce e modera Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani e Segretario Ordine Ingegneri Napoli.

A chiusura dell’incontro formativo la manifestazione si sposta in pista con il team di “Guidare Sicuri –asd”, prima scuola di pilotaggio per la sicurezza stradale in Campania, per il test drive e per ammirare le performance delle autovetture di Abarth Club Campania. Presenti su pista anche la Federazione Motociclisti Italiana e la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana. Emozionante sarà l’esibizione delle auto di grossa cilindrata tra cui i marchi Ferrari e Lamborghini. Gli studenti potranno degustare, per l’occasione, le prelibatezze gastronomiche del territorio preparate dallo Chef Nunzio Illuminato e offerte dall’agriturismo “On The Road local” di Limatola.

#siisaggioguidasicuro punta a sviluppare incontri di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale presso gli Istituti scolastici di primo e secondo grado e presso le Università grazie alla partecipazione e alla collaborazione del personale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Anas, dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, di tutte le Forze dell’Ordine. Patrocinio morale di Enti ed Istituzioni di categoria e da Rai Campania e media partnership di Rai Pubblica Utilità e Rai Isoradio. L’obiettivo è quello di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, coinvolgendo le amministrazioni comunali secondo una priorità basata sull’incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza.

Alla sua X edizione, il progetto ha incontrato ad oggi oltre 37 mila studenti degli istituti di primo e secondo grado del territorio campano e degli atenei della regione Campania.

Ricordiamo che l’appuntamento di chiusura della decima edizione si terrà il 9 maggio 2024 con la premiazione del concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale” in Piazza Municipio dove sarà allestito, con il contributo degli Enti, Fondazioni e Associazione di categoria che collaborano al progetto, il “Villaggio sulla Sicurezza stradale” che ospiterà testimonial del mondo televisivo, dello spettacolo e dello sport a cura del CONI Campania che affiancano e sostengono da anni il progetto.

Il Villaggio sarà punto di qualità per il pubblico che degusterà ottime delizie eno-gastronomiche a cura della Baita del Re Resort. L’aspetto tecnico è affidato al Gruppo Adler di Paolo Scudieri. La sicurezza è affidata a Universo Humanitas. La X edizione del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” è curata nella parte grafica da Walton Zed, considerato tra i più promettenti artisti italiani.