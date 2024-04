Ennio Goduti: il 24 le spoglie del Tenente eroe tornano a Montefalcone Cadde in battaglia in Libia: previsti due giorni di celebrazioni

E' prevista per il 24 e il 25 Aprile la traslazione dei resti mortali del tenente M.O.V.M.M: Ennio Goduti nella sua Montefalcone di Valfortore.

Goduti, nato a Montefalcone di Valfortore nel 1913, cadde in battaglia eroicamente nel territorio libico d'oltremare, a Giarabub, il 21 marzo del 1941 quando si scontravano le truppe italiane e del Commonwealth.

Tenente di complemento del Regio Esercito Italiano, Medaglia d'oro al Valore Militare alla memoria, Ennio Goduti che fu “Valoroso ufficiale distintosi in precedenti combattimenti per ardore e sprezzo del pericolo. Aggredito da vicino e stretto in una morsa si lanciò con pochi superstiti in audace contrassalto allargando così il cerchio di fuoco che si stringeva attorno a lui. Benché ferito gravemente restò al suo posto di dovere e si impegnò in impari lotta corpo a corpo finché cadde colpito mortalmente. Esemplare figura di valoroso combattente”.

Mercoledì 24 aprile alle ore 10 partiranno dal Sacrario Militare Caduti d'Oltremare di Bari le spoglie mortali del tenente Ennio Goduti, che arriveranno alla 16 e 30 presso il Santuario del Carmine, dove si terrà una celebrazione eucaristica officiata dal parroco don Annibale di Stasio.

Giovedì 25 Aprile poi alle 10 presso il Santuario della Madonna del Carmine si terrà la Cerimonia Funebre officiata dal Vescovo della diocesi di Ariano – Lacedonia Monsignor Sergio Melillo, mentre alle 11 e 30 ci sarà la cerimonia solenne presso il monumento ai caduti di guerra. La cittadinanza è invitata a partecipare.