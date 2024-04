San Lupo, Olga De Angelis nuova Commissaria cittadina di Forza Italia "Così un ulteriore passo avanti nell'organizzazione del partito nel territorio locale"

Sarà Olga De Angelis la nuova Commissaria cittadina a San Lupo.

Questa nomina rappresenta un ulteriore passo avanti nell'organizzazione del partito nel territorio locale.

La De Angelis, con il suo impegno civico e la sua esperienza è la scelta giusta per guidare e coordinare le attività di Forza Italia a San Lupo, nel solco dell’operato del Sindaco Franco Valente e degli amministratori comunali di Forza Italia.

La sua dedizione alla comunità e la sua determinazione nel promuovere i valori del partito saranno un punto di riferimento per i cittadini e i sostenitori di Forza Italia della zona anche per consolidare il sostegno al partito e contribuire alla crescita della comunità locale.

"Il mio impegno per San Lupo e per il nostro partito è totale" - ha dichiarato Olga De Angelis. "Sono grata per l'opportunità di servire la mia comunità in un ruolo così importante e sono determinata ad impegnarmi per portare avanti gli ideali e gli obiettivi di Forza Italia".