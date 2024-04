Soppressione della prima media a Campoli: si mobilita il sindaco Grasso Per il mancato raggiungimento del numero minimo di alunni

La comunicazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno ma il primo cittadino di Campoli del Monte Taburno non si è perso d'animo. Una volta venuto a conoscenza della soppressione della classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado del Plesso campolese, Tommaso Nicola Grasso si è subito attivato per una protesta e la relativa attivazione di una campagna di sensibilizzazione al comune di Castelpoto e Cautano, residenti nelle contrade Sala e Pantanella e in quel di Vitulano (contrada Ponterutto), affinchè si riesca a raggiungere il numero minimo di alunni. Il motivo della soppressione, ormai comune a tanti, è il mancato raggiungimento del numero minimo di alunni. Il sindaco Grasso, però, non ha perso tempo e ha subito avviato un iter che potrebbe salvare la classe.