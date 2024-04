Faicchio: Lombardi verso il terzo mandato: il bilancio "Cinque anni di lavoro svolti con costanza e trasparenza, nel senso dell’unità del paese"

Il prossimo 30 Aprile 2024 a Faicchio si terrà l’ultimo Consiglio Comunale della seconda legislatura del sindaco Nino Lombardi che si appresta a ufficializzare la sua candidatura per il terzo mandato alla guida del paese. Un percorso condiviso con tutti, cittadini, dipendenti comunali, consiglieri e giunta comunale.

“Una dimostrazione di una politica partecipativa e collaborativa – scrive il sindaco uscente Nino Lombardi che, ricordiamo è anche presidente della Provincia - che ha saputo affrontare e superare anche momenti difficili come la sfida contro il covid, momenti forti che la comunità di Faicchio ha attraversato con incredibile tenacia e solidarietà.

Cinque anni di amministrazione vissuti in piena sinergia e collaborazione dell’intera compagine amministrativa che ha espresso e rinnovato pieno sostegno al sindaco e Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

Cinque anni di lavoro svolti con costanza e trasparenza, nel senso dell’unità del Paese, il rispetto per i Cittadini e l’impegno per migliorare tutti i servizi e le infrastrutture del territorio.

Un nuovo progetto che Lombardi si appresta a proporre e realizzare con lo stesso simbolo e con una squadra motivata, composta da una sinergia tra gli attuali amministratori e nuove leve che insieme concorreranno a favorire lo sviluppo e la crescita del paese. Una candidatura in continuità con l’attuale mandato, riconfermando i grandi obiettivi raggiunti in tema di opere pubbliche che, tra qualche settimana, saranno inaugurate e consegnate ufficialmente alla cittadinanza e quelli messi in atto per il futuro del territorio di Faicchio.

Una compagine – spiega Lombardi - ancora in evoluzione, che vede tra le riconferme l’attuale vice sindaco, l'ingegnere Paola Borrelli e tutti gli amministratori che hanno dato disponibilità per un impegno diretto o di supporto esterno, integrati con nuove leve che entrano a far parte della squadra di Lombardi, come il dottore veterinario Eligio Palmieri, già assessore al Comune di Faicchio; il giovane ingegnere strutturista ed Engineering Manager Gennaro Mattei (detto Gianluigi); Ilaria Porto, studentessa di Psicologia e il dott. Vincenzo Lombardi, tecnologo alimentare e Presidente di Confartigianato di Benevento.

Una compagine ancora aperta e disponibile a dialogare per ricercare unità e fattiva collaborazione nell’ottica di un progetto politico costruttivo, concreto, affidabile e responsabile che ha come principale obiettivo l’interesse della collettività che ha saputo sempre dimostrare equilibrio, correttezza e grande senso civico". Nei prossimi giorni sarà presentata l’intera squadra che sosterrà Lombardi alle amministrative dell'8 e 9 Giugno 2024.