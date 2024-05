Passaggio Giro d'Italia, a Montesarchio scuole chiuse martedì 14 maggio L'ordinanza del sindaco Sandomenico: ecco le strade interessate dalla corsa ciclistica

In vista del passaggio in città del Giro d'Italia il prossimo 14 Maggio, che prevede la chiusura totale della viabilità in una fascia oraria che va dalle 11 e 30 alle 17.

Tenuto conto delle disposizioni con le quali viene disciplinato il regime della circolazione in funzione dello svolgimento della gara che prevede l’interdizione totale al traffico del percorso interessato, durante il passaggio dei corridori, in particolare della Strada statale 7 Appia, nonché, all’interno del centro abitato del comune di Montesarchio, di Piazza Carlo Poerio, Via San Rocco direzione Via Varoni fino alla frazione di Cirignano, incluso Via G. Matteotti; considerato che le predette disposizioni avranno un forte impatto sulla circolazione stradale, sulla viabilità interna ed esterna e sui trasporti su gomma, pubblici e privati, il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico ha disposto la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie, del territorio comunale per l'intera giornata di martedì 14 maggio 2024.