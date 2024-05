Celebrazione 90 anni del Comune di Telese Terme: al via i preparativi Allo studio il programma di iniziative per la ricorrenza

Si è svolta presso la Sala Goccioloni delle Terme di Telese la prima riunione del gruppo di lavoro costituito per affiancare l’Amministrazione Comunale nell’organizzazione delle celebrazioni per i novant’anni dall’istituzione del Comune di Telese Terme.

Dall’incontro è emersa con evidenza la volontà di tutti di contribuire alla creazione di un programma di iniziative che coinvolga la cittadinanza e che attragga visitatori e turisti.

Soddisfatto il sindaco, Giovanni Caporaso per il quale questo appuntamento riveste una particolare rilevanza. “Telese è il luogo che esprime al meglio il concetto di crescita – dichiara Caporaso -. In novanta anni ha avuto luogo una trasformazione urbana e sociale, la comunità si è arricchita di nuovi arrivi ed ha fatto registrare un costante incremento. Oggi siamo una città dinamica e inclusiva, la cui centralità nel territorio interprovinciale è ben consolidata. Dunque – prosegue il primo cittadino -, abbiamo a cuore questo appuntamento e vogliamo fare in modo, così come è stato detto nel corso della riunione, che dalle celebrazioni dei 90 anni resti una testimonianza utile per le future generazioni. Sono contento per l’entusiasmo dimostrato da tutti i componenti il gruppo di lavoro, i quali hanno immediatamente colto il senso dell’incontro, e sono estremamente contento anche per le prime idee che sono state sottoposte. Ci saranno ulteriori tavoli di confronto nelle prossime settimane con l’obiettivo di stilare un calendario di eventi il più possibile ricco, variegato, che tenga insieme momenti ludici, culturali e religiosi per tutto il 2024”.