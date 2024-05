Parco: domani la riapertura del Parco Terme Giornata all'insegna dell'accoglienza e del relax

La riapertura del Parco Terme di Telese, sarà al centro di una giornata all'insegna dell'accoglienza, domani domenica 5 maggio. Tutta rinnovata l’area bar e l’arena, che sin dalle otto di mattina, saranno a disposizione degli ospiti, per eventi gastronomici, musicali, animazione per bambini e famiglie, laboratori e dj set. Tutto sotto la gestione, ormai ampiamente collaudata, della famiglia Di Cerbo. Il parco spalancherà anche i cancelli al benessere, al relax e, perchè no, anche a quegli spazi che possono essere utilizzati come co-working. Da lunedì sei maggio, infatti, apre anche la stagione termale con l’intramontabile cura che si integra, con la prevenzione e la diagnosia-terapia completa, per quanti cercano soluzioni di salute e benessere, nella medicina integrata, nel contesto dello storico centro termale, gestito dalla famiglia Minieri, fondatrice delle Terme. Una vera risposta efficace al crescente bisogno di aumentare la qualità dell’intervento sanitario il cui obiettivo resta quello di curare la persona nel suo complesso, senza trascurare le singole esigenze.