Settimana della Croce Rossa: il messaggio del sindaco di Telese Terme Consegna ed esposizione della bandiera dell'Associazione di Volontariato fuori dagli uffici comunali

Era il 24 giugno 1859, quando nella mente di Henry Dunant prese forma l’idea della Croce Rossa. Di lì a pochi anni, Dunant darà vita alla prima cellula di quello che sarà il Comitato Internazionale della Croce Rossa e il, 22 agosto 1864, 12 Nazioni firmeranno la prima Convenzione di Ginevra, fondamento dell’attività della Croce Rossa.

Intanto in Italia, il 15 giugno 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana, col nome di “Comitato dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra”, sotto la presidenza del dottor Cesare Castiglioni.

Da allora sono passati 160 anni, la storia della Croce Rossa Italiana si è intrecciata con la storia d’Italia: nei momenti belli, nei grandi eventi, nei disastri che hanno interessato la Nazione ma anche – e soprattutto – le singole realtà locali. Oggi la Croce Rossa Italiana è parte integrante delle comunità locali nel sostegno ai più vulnerabili, opera per formare la cittadinanza in numerosi campi e con l’obiettivo di essere più resilienti e abbattere le discriminazioni, è ausiliaria dei pubblici poteri, opera in progetti all’estero, è parte del sistema nazionale di risposta alle emergenze.

Grazie al suo personale, ai suoi ideali, principi e valori, alla vocazione ad una azione umanitaria competente, neutrale, indipendente, è una risorsa per l’Italia.

Dal 4 all'11 maggio ricorre la Settimana della Croce Rossa ed è prevista la consegna e l'esposizione della bandiera dell'Associazione di Volontariato più grande del mondo al di fuori degli edifici comunali di tutta Italia.

Telese Terme non è da meno con il Comitato CRI di Telese Terme nella figura del Presidente Nino Fiorillo e del Consigliere Giovane Luca Martusciello che consegnano la bandiera al Sindaco Giovanni Caporaso ed al Comandante della locale stazione di Polizia Municipale Cap. Pasquale Mario Di Mezza.

“La forza del volontariato, del servizio e dell’amore verso il prossimo è quella che, in un certo senso, decide il nostro destino – dichiara il sindaco di Telese Giovanni Caporaso -. Dunque sono grato alla Croce Rossa Italiana per la immensa opera di sostegno che mette in campo fin dalla sua fondazione, a tutti i livelli. Anche qui a Telese l’associazione ha sempre fatto vedere e sentire la sua presenza, attiva, fondamentale, in ogni iniziativa in cui è stata coinvolta. La generosità e la preparazione di questi volontari sono una luce, un segno di speranza per tutti noi”.