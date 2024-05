Sicurezza urbana. A Montesarchio installate nuove telecamere Contro microcriminalità, traffico e tutela del patrimonio comunale

Al via sul territorio cittadino l'installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza ed il potenziamento del sistema già esistente.

Come noto a rinforza il sistema di videosorveglianza arriveranno 14 nuove telecamere in grado di leggere le targhe dei veicoli, che andranno ad integrare il sistema esistente coprendo ampie aree del centro storico, del centro urbano e delle periferie.

Lo scopo dell'amministrazione è chiaramente quello di aumentare la sicurezza andando ad incidere su elementi come:

• Prevenzione dei fenomeni di microcriminalità;

• Prevenzione di atti vandalici nei confronti di siti sensibili;

• Rilevazione e ricostruzione di eventi criminosi;

• Controllo del traffico e delle soste vietate;

• Rilevazione sversamento rifiuti e monitoraggio delle strade periferiche;

• Tutela del patrimonio comunale.

Tra le telecamere infatti, come annunciato, sono state previste anche quelle specializzate per il “riconoscimento targhe” che integrano le funzioni di analisi del traffico e di segnalazione in tempo reale dei veicoli non in regola, permettendo una gestione dei dati mediante strumenti collaborativi.

Le telecamere da installare saranno ad alta risoluzione e dotate di sensori intelligenti e costituiranno un ulteriore strumento di supporto investigativo per le forze dell’ordine.

Il progetto prevede anche il potenziamento della Centrale operativa comunale. Con il potenziamento e l’implementazione dell’attuale sistema, sarà possibile, pertanto, fornire un supporto significativo alle attività di prevenzione e contrasto dei reati commessi nel territorio comunale.