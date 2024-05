Apice, Donato Limongelli lancia la proposta di un confronto pubblico a due In occasione della chiusura della campagna elettorale

Ieri mattina, durante la presentazione della lista "Insieme per Apice" in piazza della Ricostruzione, il candidato sindaco Donato Limongelli ha lanciato la proposta di un confronto pubblico a due.

"Invito il candidato sindaco della lista avversaria a chiudere la campagna elettorale con un confronto pubblico in piazza, di fronte ai cittadini di Apice - ha detto Limongelli -. Credo che il dibattito aperto e trasparente sia fondamentale per un confronto su idee, proposte e visioni per il futuro del nostro paese. Solo così potremo offrire agli apicesi la possibilità di scegliere consapevolmente chi li rappresenterà nei prossimi anni. Confrontiamoci sulle questioni che davvero contano: il centro storico, la valorizzazione del centro urbano, l’agricoltura, il commercio, il mercato, i giovani, l’ambiente e lo sviluppo. Sono certo che i cittadini apprezzeranno questa opportunità."

Donato Limongelli ha nuovamente sottolineato l'importanza di una campagna elettorale condotta con correttezza, affinché i cittadini possano fare una scelta informata e basata sui fatti.