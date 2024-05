San Giorgio del Sannio. Candidato sindaco Bocchino rivendica idea ciclabile "Mio il progetto depositato nell'ottobre del 2023 insieme alla nuova variante del Puc"

In merito al progetto della pista ciclabile a San Giorgio del Sannio, il candidato sindaco di "San Giorgio protagonista", Maurizio Bocchino scrive: "Apprendo della novità della pista ciclo-pedonale da realizzare a San Giovanni a Morcopio da parte della lista capeggiata dal candidato sindaco Giuseppe Ricci. Peccato - rimarca - che l’idea era del sottoscritto tanto è vero che è già stata depositata agli atti del Comune insieme alla nuova variante al PUC ai primi di ottobre 2023”.

“A tal riprova - prosegue il candidato sindaco di San Giorgio Protagonista - allego la tavola laddove è già presente il tracciato da me ideato insieme all’Ufficio di Piano.

Ricordiamo che l’intero tragitto della “Regina Viarium”, l’Appia Antica, è candidato a sito UNESCO ed un tratto ricade nel territorio del nostro Comune”.

“Il progetto del percorso ciclo-pedonale è finalizzato alla implementazione delle strutture ricettive come da nostro programma elettorale e sarà chiamato “Parco Regina Viarium”, conclude Bocchino.