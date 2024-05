Bucciano, il campo sportivo illuminato con tecnologia a led L'amministrazione comunale sceglie l'efficienza energetica per l'impianto sportivo

Nuove luci a led per il campo sportivo di Bucciano grazie all'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Matera. Sono stati accesi e messi in funzione i fari con tecnologia led grazie ad un intervento che si inquadra nelle logiche dell'efficientamento energetico e che è stato interamente finanziato con fondi sovracomunali senza perciò attingere e gravare sul bilancio interno. Ad essere stati azionati sono stati venti fari da 600 Watt che consentiranno un risparmio di 20 kWh rispetto a quelli che erano già in funzione: in buona sostanza si passerà da un assorbimento di 32 kWh ad uno di 12. Ovviamente risparmio energetico significa recare un beneficio in termini ambientali nonché uno tangibile e concreto per quel che riguarda le casse dell'Ente che, in tal modo, potranno tagliare la previsione di spesa legate ai consumi in questione potendo investire le somme risparmiate su altri servizi.

"La caratteristica principale - spiegano i tecnici della casa comunale buccianese - vive nel fatto che la struttura sulla quale sono installati i led è a corona su un unico livello che consente anche una resistenza quasi nulla al vento".

Si tratta di un primo esperimento in assoluto e che ha preso forma grazie alla progettazione avveniristica del capo ufficio tecnico comunale, architetto Pietro Francesco Buonanno. Dal primo cittadino Pasquale Matera è venuto cento di gratitudine allo stesso Buonanno nonché all’impresa che ha eseguito l'opera

Bucciano è stato uno dei primi Centri del comprensorio a realizzare un campo sportivo in erba sintetica con tanto di tribune e spogliatoi adeguati a supporto nonché una serie di polivalenti a corollario. Un Polo sportivo che è punto di riferimento per ampia fetta dell'area caudina.