Lega Airola. nominati segretario, presidente, coordinamento e dipartimenti Le designazioni di Bocchino e Fucci. Marilena Diodato presidente cittadino, Anna Moniello segretario

Il Segretario Provinciale della Lega Salvini-Premier, Luigi Bocchino, di intesa con l’airolano Vittorio Fucci, responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Campania per la Lega, ha nominato come presidente cittadino Marilena Diodato, come Segretario cittadino Anna Moniello, come componenti del coordinamento della Lega ad Airola: Walter Cirulli, Nicola Fucci, Ciambriello Donato, Ciambriello Sabatino, Giovanni Renatino La Montagna, Giuseppe Vittorio Fucci, Noemi D’ Agostino, Raffaele Arganese, Ciambriello Sabatino junior, Enzo De Silvo, Sabatino Vigliotti, Francesco Crisci, Claudio Laudanna, Mario De Sisto, Umberto Falco, Enzo D’ Iglio.

Umberto Falco è stato invece nominato Segretario del Movimento Giovanile. Sono stati inoltre designati i responsabili dei dipartimenti: Nicola Fucci, responsabile del Voto e della Campagna Elettorale ; Noemi D’ Agostino, responsabile delle Attività Produttive e del Commercio; Giovanni Renatino La Montagna, responsabile dell’ Imprese e dell’Artigianato; Antonio Piscitelli, responsabile delle Politiche Economiche; Raffaele Arganese, responsabile della Sanità; Sabatino Vigliotti responsabile della Sicurezza; Enzo De Silvo Responsabile dei Rapporti con il Mondo del Lavoro; Enzo D’Iglio, responsabile della Valorizzazione delle Risorse del Territorio.

Diversi dei componenti del coordinamento airolano sono già responsabili di Dipartimenti della Lega per la Valle Caudina e per la provincia di Benevento. Nei prossimi giorni il coordinamento cittadino si arricchirà di altre personalità.