Il ministro Sangiuliano in Valle Caudina, il plauso del sindaco di Bucciano Matera: "Una doppia tappa che testimonia l'attenzione del Governo Nazionale alla nostra provincia"

"La visita in Valle Caudina del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dimostra quanta attenzione ci sia da parte del Governo per le nostre aree dell'entroterra campano". Così il sindaco di Bucciano Pasquale Matera sulla visita di domani del ministro della Cultura nei centri Caudini per poi fare tappa nel pomeriggio a Benevnto.

"E' la conferma, inoltre, di quanto sia importante poter contare su una filiera forte, che per fortuna - rimarca Matera - si è venuta a creare, per intervenire con decisione sulle criticità del nostro territorio e per valorizzarne la sua storia. Bisogna lavorare quindi perchè ci sia un rafforzamento della filiera istituzionale ed evitare atteggiamenti che indeboliscano la nostra identità locale. Come Sindaco di Bucciano esprimo vivo compiacimento per il lavoro che i nostri rappresentanti istituzionali stanno facendo nell'ottica della tutela e della valorizzazione del territorio, anche sul versante del patrimonio storico, architettonico e culturale. Il riferimento è alla recente assegnazione da parte del Ministero della Cultura di risorse destinate all'adeguamento e alla messa in sicurezza sismica di 167 luoghi di culto e torri/campanili, tra i quali figura anche il Santuario Madonna del Monte Taburno che, in attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, potrà beneficiare dell'importo finanziato di 490.000 euro per la realizzazione di interventi che andranno a conferire ulteriore pregio ad uno dei luoghi maggiormente identitari del paese, che da secoli ne testimonia fede, cultura e storia, e attrae turisti da ogni parte, rispetto al quale tutti abbiamo il dovere non solo di metterlo in sicurezza, ma di farne un'occasione di sviluppo socio-economico.

dunque - conclude il sindaco di Bucciano -, la doppia tappa del prossimo 29 maggio, durante la quale il Ministro Sangiuliano sarà a Bucciano (alle ore 18) per poi proseguire alla volta di Sant'Agata de' Goti, testimonia l'attenzione del Governo Nazionale alla nostra provincia beneventana e, in particolare, alla Valle Caudina, grazie alla mediazione della classe parlamentare".