Telese Terme, 31 persone da avviare al lavoro con il Progetto GOL Comune, Centro per l’impiego, Regione Campania per favorire l’inserimento o il reinserimento

Grazie alla convenzione sottoscritta con l’Agenzia APL Lavoro nel comune di Telese Terme partirà il Progetto GOL (Comune, Centro per l’impiego, Regione Campania) per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di 31 persone, 13 delle quali verranno impiegate nel settore giardinaggio, 12 nell’accoglienza, 4 addette al segretariato e 2 con mansioni di archivista.

Per candidarsi bisogna essere maggiorenni (fino a 65 anni anni), residenti o domiciliati in Campania. Per archivisti e segreteria è richiesto almeno il diploma di scuola superiore. Il Progetto si rivolge a lavoratori fragili o vulnerabili, donne in condizioni di svantaggio, lavoratori maturi (oltre i 55 anni) che sono in carico ai servizi sociali o socio-sanitari; disoccupati, percettori di NASPI o DIS-COLL, lavoratori autonomi che cessano l’attività o con reddito molto bassi, lavoratori con redditi molto bassi.

Il 12 giugno è il termine ultimo per la presentazione della domanda, altri dettagli verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Telese Terme. Lo staff di APL Lavoro, in qualità di soggetto promotore, sarà presente il giorno 10 giugno dalle 10 alle 13 presso la casa comunale per assistenza circa le procedure di candidatura.

“Cerchiamo di cogliere tutte le opportunità utili per i nostri cittadini – commenta il sindaco Giovanni Caporaso -. Seppure a tempo determinato questo progetto consentirà a 31 persone di svolgere un’attività lavorativa retribuita. Voglio ringraziare i nostri uffici sempre efficienti nell’intercettare e poi sviluppare ogni progetto vantaggioso per la comunità. Invito chiunque fosse interessato a partecipare a contattare anche noi componenti dell’amministrazione per qualsiasi tipo di dubbio sulle modalità per candidarsi”.