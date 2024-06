Rischio idrogeologico, al via la prevenzione del Comune di Sant'Agata de' Goti Il sindaco Riccio: sempre più spesso, dobbiamo far fronte ad emergenze climatiche

+Sicuri, Insieme”, è questo lo slogan della campagna di comunicazione e sensibilizzazione sui temi della Protezione Civile e del rischio idrogeologico realizzata dal Comune di Sant’Agata de’ Goti.

Una brochure per le scuole, 4 video ed altrettante card social sono i contenuti ideati per sensibilizzare la comunità locale sui rischi di un’alluvione e spiegare in modo semplice e diretto quali sono i comportamenti da seguire prima, durante e dopo una allerta meteo ed in caso di evento calamitoso.

La campagna è stata affidata al project manager e consulente per la comunicazione Vincenzo De Rosa. Nella realizzazione dei contenuti sono stati coinvolti i volontari dell'associazione di protezione civile de “Il Cireneo Odv”. Tutti i contenuti sono stati quindi prodotti con il supporto dell’Area Lavori ed Investimenti Pubblici guidata dall’ingegnere Ciro Magliocca e del Settore Comunicazioni ed Urp guidato dal dottor Nico Ascierto.

«Abbiamo voluto realizzare questa campagna informativa - ha spiegato il sindaco di Sant’Agata de’ Goti Salvatore Riccio - perché abbiamo a cuore la nostra città, il nostro territorio e soprattutto i nostri concittadini e la loro incolumità. Purtroppo, sempre più spesso, dobbiamo far fronte ad emergenze climatiche, con situazioni meteorologiche complesse e fenomeni intensi. Nonostante i nostri sforzi e la tempestività nell’attivare il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per il coordinamento degli interventi di emergenza, in caso di allerte meteo e di rischio alluvioni dobbiamo farci trovare tutti preparati, perché solo in questo modo potremo essere utili a noi stessi ed agli altri».

«Questo vademecum, che riporta anche i numeri telefonici da contattare in caso di emergenza, spiega in modo semplice cosa possiamo fare per prevenire o ridurre gli effetti di un’alluvione e fornisce indicazioni - ha aggiunto il primo cittadino - che, se rispettate, possono salvarci la vita. La salvaguardia del territorio e la tutela della incolumità collettiva passano attraverso i nostri piccoli gesti quotidiani, le nostre azioni, il nostro senso di responsabilità. Questa Amministrazione è pronta ad attivare mezzi ed uomini per far fronte a situazioni di emergenza in caso di fenomeni alluvionali. A noi tutti come cittadini spetta, però, il compito di collaborare e contribuire a proteggere ciò che ci appartiene. Più sicuri, insieme!».

A partire dal mese di settembre la campagna sarà presentata nelle scuole. Sarà inoltre possibile scaricare la brochure da una apposita sezione del sito del Comune di Sant’Agata de’ Goti (www.comune.santagatadegoti.bn.it). Video e card social verranno pubblicati sui canali dell’ente.