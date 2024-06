Torrecuso, il sindaco Iannella ringrazia i cittadini: "Dialogo e confronto" "Sarò il Sindaco di tutti e che la nostra amministrazione sarà sempre disponibile"

“Care concittadine e cari concittadini, Il mio primo saluto ed un sincero ringraziamento va a tutte le persone che si sono recati alle urne per esprimere il proprio voto. (2.328 persone)”.

Così Angelino Iannella, sindaco eletto ieri a Torrecuso scrive una lettera indirizzata ai suoi concittadini. La fascia tricolore mette l'accento sull'importanza di esercitare il diritto al voto: “L’esercizio del voto è un valore fondamentale per ogni democrazia, perché basato sull’eguaglianza, ovvero sul diritto di ognuno a partecipare alla formazione delle decisioni comuni. Un diritto da difendere e da trasmettere alle nuove generazioni perché la politica ha il compito di costruire un futuro migliore per tutti. Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che in occasione delle consultazioni elettorali dell’ 8 e 9 giugno hanno espresso la propria preferenza per la lista “Insieme ….si può”. (1.296) Il mio ringraziamento va anche a coloro che hanno dato il loro sostegno ai candidati dell’altra lista. (977) Voglio esprimere i miei complimenti per la loro elezione a tutti i consiglieri comunali e la mia riconoscenza ai candidati che non sono stati eletti, ma che si sono messi in gioco con impegno e determinazione con l’obiettivo di rendere un servizio al nostro paese. Rivolgo un ringraziamento particolare a tutte le persone che pur non essendo candidate, a diverso titolo, hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. La grande collaborazione – rimarca il sindaco Iannella -, l’entusiasmo e lo spirito di squadra che hanno animato il nostro gruppo ha sicuramente rappresentato un valore aggiunto. Grazie di cuore a tutti coloro che con un messaggio e una chiamata hanno voluto congratularsi con me, a chi non sono riuscito ancora a rispondere ma di cui ho apprezzato il gesto e le parole. Non vi nascondo la mia gioia immensa nell’apprendere il risultato elettorale, consapevole che la stima ricevuta è un grande atto di fiducia soprattutto verso la mia persona.

Può sembrare una citazione ovvia e banale, ma mi piace sottolineare che sarò il Sindaco di tutti e che la nostra amministrazione sarà sempre disponibile al dialogo e al confronto con i cittadini. «La politica non è un'avventura personale, ma un meraviglioso viaggio collettivo”. Ecco: è così che intendo anche io questo servizio, convinto che INSIEME possiamo far ripartire TORRECUSO, INSIEME possiamo partecipare alla costruzione del futuro del nostro territorio.

Grazie di vero cuore Torrecuso!”