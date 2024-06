Elezioni Durazzano. Buffolino "Risultato immenso, soli contro tutti" Il candidato sindaco non eletto per soli due voti: metà paese ha deciso di sposare la nostra idea

“E’ stata una affermazione immensa, una grossa vittoria. Soli contro tutti siamo riusciti a centrare un risultato che dà ulteriore smalto alla nostra azione politica e che getta basi ancor più solide per un percorso che sarà duraturo e proficuo”.

L’avvocato Alessandro Buffolino commenta così all’indomani dell’esito del voto comunale di Durazzano che ha visto la lista da lui capitanata, “Nuovi Orizzonti”, non vincere per appena due preferenze.

“Il nostro progetto, la nostra idea di paese si sono dovuti scontrare con competitors fortissimi che includevano colui il quale ha fatto il sindaco per quindici anni, Sandro Crisci, nonché due candidati sindaco delle ultime competizioni elettorali, tra i quali l’ingegnere Francesco Iadevaia. Eppure, nonostante queste posizioni forte, metà paese ha deciso di sposare la nostra idea, il nostro pensiero, il nostro programma. Stiamo ricevendo continui attestati di stima da parte di durazzanesi e amministratori dei paesi viciniori. Ora si riparte, meglio dirsi si continua a lavorare.

Ringrazio i cittadini che ci hanno sostenuto, ringrazio i componenti della lista che non sono riusciti a centrare il seggio consiliare. Faremo, con i consiglieri De Lucia e Vigliotti, un’opposizione costruttiva e presente. Per il resto auguro buon lavoro al sindaco Lina Grasso ed alla maggioranza. Valutiamo, tuttavia - conclude Buffolino – di intraprendere le dovute azioni presso le sedi giudiziarie al fine di verificare la correttezza del calcolo, nulla togliendosi all’operato dei presidenti di seggio che è stato assolutamente impeccabile. Si impone, comunque – conclude Buffolino – la necessità di tutelare i diritti dei componenti della lista e quello delle persone che ci hanno onorato del loro voto”