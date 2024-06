Uccp, San Giorgio protagonista: Favorevoli a soluzione prospettata, ora i fatti La nota dei consiglieri comunali Maurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno

“Accogliamo favorevolmente il comunicato del Sindaco Ricci rispetto alla soluzione prospettata dal Direttore Generale dell’ASL di Benevento, Gennaro Volpe, riguardo al mantenimento degli orari della struttura ex-UCCP”.

Così esordiscono, in una nota stampa, i consiglieri di San Giorgio Protagonista, Maurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno.

“Speriamo - proseguono - che si passi dalle parole ai fatti, come oramai predichiamo da mesi, in tempi brevi. D’altronde il mantenimento in essere dei servizi al cittadino, che finora non hanno mai subito riduzioni, è una priorità non solo del gruppo consiliare “San Giorgio Protagonista”, ma soprattutto dell'intera cittadinanza sangiorgese e dei Comuni limitrofi”.

“Auspichiamo sempre che ci siano i dovuti e necessari sforzi da parte del Sindaco e dell'Amministrazione comunale per tutelare quanto ereditato e per proseguire l’azione di implementazione dei servizi già iniziata nella precedente consiliatura, come la continuità assistenziale (ex-guardia medica) e la istituzione della casa di comunità”, concludono i consiglieri.