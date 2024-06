Il sindaco di Circello aderisce a Forza Italia Rubano: "Cresciamo quotidianamente perché interpretiamo le istanze di cambiamento del territorio"

Il sindaco di Circello , Gianclaudio Golia, aderisce a Forza Italia. Golia, e’ stato eletto per la terza volta primo cittadino alle recenti elezioni amministrative.

“La mia esperienza politica nasce in Forza Italia, nel 1994. Ricordo con affetto che l’allora commissario provinciale del partito era l’amico Fulvio Martusciello, attuale leader regionale del partito, ha dichiarato in una nota Golia. Formalizzo quindi l’adesione in una forza politica di ispirazione moderata nella quale mi riconosco da sempre e rappresenta l’unica speranza per la difesa del sud. Credo, infatti, nell'osservatorio sulla autonomia proposto dal segretario nazionale e Vice premier Antonio Tajani , iniziativa che mi ha convinto definitivamente a formalizzare l’adesione a Forza Italia. Apprezzo molto il lavoro che sta svolgendo Antonio Tajani, il quale rappresenta per noi moderati un punto di riferimento importante e i risultati elettorali lo confermano. Ringrazio l’onorevole Francesco Maria Rubano per l’impegno e la dedizione costante che sta dedicando al territorio attraverso la sua attività parlamentare a tutela esclusiva delle ragioni dei cittadini. Insieme a tanti amici apporteremo un contributo politico e programmatico per lo sviluppo delle nostre realtà territoriali. Sono convinto che saremo protagonisti di una nuova stagione politica per il Sannio,” così Gianclaudio Golia, Sindaco di Circello.

“Saluto - dichiara l’onorevole Francesco Maria Rubano - l’ingresso nel partito del sindaco di Circello , Gianclaudio Golia. Siamo l’unico partito di centro che cresce quotidianamente poiché ritenuto capace di interpretare le esigenze di cambiamento di questo territorio. Le numerose adesioni, tutte di rilievo, rafforzano ancora di più il nostro movimento che saprà garantire percorsi politici legittimi alla classe politica sannita che intendiamo promuovere e valorizzare in occasione dei molteplici appuntamenti politici che sono ormai alle porte. Il nostro progetto politico, nei livelli nazionali, regionali e provinciali del partito riconosce esclusivamente gli interessi della collettività. Il successo elettorale registrato alle europee è la prova evidente della bontà di questa impostazione che riscuote un crescente gradimento degli elettori. Anche per queste significative ragioni, Gianclaudio Golia sarà un riferimento politico importante,” conclude l’onorevole Francesco Maria Rubano.