San Giorgio del Sannio: Gerardo Campana, nominato commissario cittadino di FI L'annuncio del deputato azzurro Francesco Maria Rubano

“A seguito del positivo risultato elettorale registrato alle elezioni Europee a San Giorgio del Sannio, nell’esercizio delle mie funzioni, nomino Gerardo Campana commissario cittadino del partito. – così in una nota l’onorevole Francesco Maria Rubano - A Gerardo formulo i migliori auguri di buon lavoro con l’auspicio di organizzare un congresso cittadino capace di proporre un programma importante per le esigenze del territorio, anche grazie al contributo di idee e proposte di quanti intendono aderire al nostro progetto politico” ha concluso Rubano.



“Al caro amico Gerardo formulo sinceri auguri di buon lavoro, certo che faremo un lavoro sinergico anche con tanti amici dei comuni del medio calore.” così accoglie Campana, il coordinatore del comprensorio Medio Calore, Mario Mirra.

“Ringrazio il segretario provinciale del partito, Onorevole Francesco Maria Rubano, per l’incarico e la fiducia riposte nella mia persona. Partiamo da un risultato elettorale delle ultime elezioni Europee importante: 615 voti di lista pari al 11,54%, superando il risultato nazionale del partito. Questi numeri rappresentano solo la base di partenza, tenendo conto che abbiamo organizzato una campagna elettorale senza una struttura locale di partito e con la concomitanza delle comunali. Da oggi attiverò una campagna tesseramento e coinvolgerò tutti i moderati di San Giorgio del Sannio al fine di offrire ai cittadini una proposta politica, partecipata, serie e costruttiva. Nei prossimi appuntamenti elettorali alle provinciali e alle regionali saremo protagonisti” così conclude la nota il neo Commissario di San Giorgio del Sannio, Gerardo Campana.