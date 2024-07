Walk for the cure, la carovana della prevenzione domenica arriva a Vitulano De Maria (FI): tutela salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività

Una camminata rosa per sensibilizzare e raccogliere fondi per i progetti per la lotta ai tumori del seno, organizzati da Komen Italia. Il programma nazionale itinerante di Komen Italia offre attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

La 'Carovana della Prevenzione' ha svolto 918 "Giornate di Promozione della Salute Femminile" in 17 regioni italiane, offrendo ad oltre 250.000 donne prestazioni mediche gratuite in luoghi e realtà dove la prevenzione arriva con molta più difficoltà e dove si ha poco tempo per preoccuparsi di un bene così prezioso come la salute.

In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute.

Le iscrizioni per il percorso rosa di circa 5 km sono già aperte e saranno possibili per l’intera giornata di domenica fino alla partenza.

Il costo per chi vorrà acquistare nei corner predisposti la maglia di Walk For the Cure é pari a 10 euro.

“La tutela della salute femminile - afferma la responsabile provinciale del Dipartimento Pari opportunità di Forza Italia, Rosalba De Maria - ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale. Esprimo vivo compiacimento per l’organizzazione di questo evento che farà tappa nel nostro territorio. Parteciperò anche io con grande piacere e invito tutti a partecipare: camminiamo insieme per la prevenzione e per la ricerca” ha concluso De Maria.