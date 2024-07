Vitulano, la passeggiata rosa raccoglie oltre millecinquecento euro Destinati a sostenere i progetti dell'associazione Komen Italia

Ammonta a millecinquecentocinquanta euro la cifra raccolta nel corso della “Walk for the cure” organizzata la scorsa domenica per le strade di Vitulano.

Un successo segnato dalle tante presenze e da un rinnovato senso di comunità, tanto forte da assicurare a Komen Italia, associazione da anni in prima linea nella lotta ai tumori del seno, una donazione importante, che sarà di certo il primo tassello di una collaborazione continua volta ad intensificare, in modo particolare, la prevenzione oncologica non solo nella valle Vitulanese, ma anche grazie alla collaborazione con altre realtà, nell’intera provincia beneventana.

“Vitulano in rosa nonostante i limiti di una prima edizione, é stata in grado di unire una comunità, che é riuscita ad emozionarsi e divertirsi anche dinanzi a qualcosa che notoriamente incute non poco timore, come un tumore del seno, che però oggi appare meno scuro, grazie ad una comunità più consapevole e più orientata alla logica della prevenzione.

É solo il primo passo - ha assicurato Angelo Piazza. presidente Sos Sanità Valle Vitulanese -, con l’obiettivo di rendere questa manifestazione un appuntamento fisso, garantendo la disponibilità di consulti medici ed esami strumentali gratuiti per tutte le donne del nostro territorio. Solo questa é la chiave giusta, quella in grado di salvare la vita”.