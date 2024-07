L’assessore comunale di Moiano, Maria Mauriello aderisce a Forza Italia "Militare in un partito rafforza impegno che un amministratore svolge al servizio del terrritorio"

Mauriello, eletta tre volte nell’assise consiliare, lo scorso 8 e 9 giugno è risultata prima eletta con 309 voti di preferenza.

“Sono convinta che militare in un partito rafforzi l’impgno che un amministratore comunale svolge al servizio del territorio e della cittadinanza. In Forza Italia ritrovo i miei valori cattolici e democratici e ritengo che nel Sannio stia portando avanti battaglie importanti per la tutela dei cittadini e per lo sviluppo della Valle Caudina: dalla problematica dell’ospedale di Sant’Agata alla strategica progettualità della strada Caserta - Benevento. Riconosco nell’onorevole Francesco Rubano qualità umane e politiche che ben si coniugano con quella politica sincera e concreta, assente per anni e che la cittadinanza merita di avere. Darò il mio contributo al partito, guidato in chiave locale dall’amico consigliere comunale Pasquale Viscusi, e in Valle Caudina partecipato da tanti amici e amministratori comunali di primo piano con i quali sono convinta che determineremo una svolta per l‘intero comprensorio” ha concluso Mauriello.



"L’adesione dell’assessore Maria Mauriello si aggiunge alle altre che registriamo costantemente. Donne e uomini scelgono Forza Italia e rafforzano il peso politico che rappresentiamo attraverso i nostri valori e l’ampio consenso raccolto anche alle elezioni europee.

Miriamo ad allargare il nostro partito tenendo conto di chi c’era prima ma avendo anche l'intelligenza di avvalerci del contributo di chi guarda alla nostra forza politica mettendo a disposizione competenze ed esperienze necessarie per offrire un programma politico per la crescita della nostra provincia. Formeremo un governo del territorio trasparente e capace di creare prospettive importanti per le famiglie e le imprese. A Maria rivolgo i migliori auguri di buon lavoro" ha dichiarato l'onorevole Francesco Maria Rubano, segretario provinciale di Forza Italia.