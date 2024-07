Telesia for Peoples attende Paglia: medaglia d’oro e capitano gruppo paralimpico A Telese Terme per il talk show sul calcio

Il tenente colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’oro al valor militare e capitano del Gruppo sportivo Paralimpico della Difesa, neo campione del mondo paralimpico di Tennis da Tavolo, e l’atleta-testimonial paralimpico Francesco Iannelli saranno ospiti sabato sera (ore 21) nelle Terme di Telese del talk show sul tema “Il calcio tra simboli e nuovi scenari. I grandi valori: bandiere e goal senza frontiere” organizzato in collaborazione con l’Unione della Stampa Sportiva Italiana (USSI) e il Comitato Italiano Paralimpico Regione Campania (CIP) nell’ambito della undicesima edizione del “Telesia for Peoples”.

“Al di là della vittoria – scrive Paglia sulla sua pagina Facebook dopo aver ricevuto i complimenti anche del Ministro della Difesa Guido Crosetto - voglio ringraziare gli organizzatori e sottolineare che la bellezza di tutto sta sempre nel vedere come lo sport sia in grado di unire tanti Paesi. Un messaggio, questo - prosegue l'ufficiale, gravemente ferito nel 1993 in Somalia - che dovrebbe essere da monito per tutti e capire che nel mondo si ha voglia esattamente di questo, di unione, di condivisione, di pace”. “Lo sport è sempre bello ed è soprattutto importante praticarlo. Riesce ad abbattere qualsiasi tipo di barriera, sia fisica sia mentale. Sarebbe bello, e lo dico da soldato, se le guerre venissero fatte attraverso lo sport. Avremmo vinto tutti”, conclude Paglia.

Dopo i saluti istituzionali di Giovanni Caporaso (Sindaco Città di Telese Terme), Nino Lombardi (Presidente Provincia di Benevento) e Filippo Sardisco (Presidente Pro Loco Telesia) sul palco la giornalista sportiva Sonia Lantella coordinerà gli interventi di S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro (Vescovo di Cerreto S. –Telese – S. Agata dei Goti), Oreste Vigorito (Presidente Benevento Calcio), Gianfranco Coppola (Presidente USSI), Aurelio Capaldi (Capo Redattore RAI Sport), Mario Ferraro (Presidente onorario Benevento 5), Carmine Mellone (Presidente CIP Campania), e gi atleti paralimpici Col. Gianfranco Paglia e Francesco Iannelli.

A seguire si svolgerà la premiazione del giovanissimo “Dj” Daniel di Houston (Texas), a cui è dedicata l’edizione 2024 del “Telesia for Peoples”, che punta ad entrare nel “Guinness World Records”.