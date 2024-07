San Giorgio del Sannio: referendum e riorganizzazione del Partito Democratico Riunione per i democrat del medio calore

“Si è tenuta nella serata di ieri, 29 luglio, alla presenza del commissario Giovanni Cacciano, la riunione degli iscritti del Partito Democratico di San Giorgio del Sannio aperta ai militanti dei comuni limitrofi. Tanti i temi affrontati, in particolar modo la discussione si è concentrata sui due punti all’ordine del giorno: il referendum sull’autonomia differenziata ed i primi passi verso la ricostituzione del locale circolo PD da riorganizzare su base comprensoriale: verso il PD del Medio Calore.

Presenti all’appuntamento, oltre a tanti militanti, anche i consiglieri comunali di San Giorgio del Sannio, Giovanna Petrillo, Giancarlo Bruno, Marcello Barrasso, il segretario del circolo PD di Calvi, Carlo Mirra, e Giugliano Calabrese assessore di San Nazzaro. Forte e condivisa la motivazione per la campagna di raccolta delle firme del referendum abrogativo della legge ‘spacca Italia’ sull’autonomia differenziata. Campagna che necessita di un’opera incisiva di tutti per contribuire al raggiungimento del quorum. Intanto, i primi entusiasmanti dati sulle firme evidenziano chiaramente che il tema sia molto avvertito dai cittadini.

Con ogni evidenza, tale coinvolgimento è un patrimonio di sensibilità e passione politica da valorizzare, palestra di idealità e impegno da non disperder in alcun modo. L’incontro è risultato assolutamente proficuo e nei prossimi giorni si provvederà a mettere in campo un programma di iniziative per continuare la raccolta delle firme, a conferma di un impegno costante a tutela dell’interesse territoriale e a difesa delle aree interne del mezzogiorno d’Italia”.