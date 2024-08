Progetto Biblioteco: a Terranova di Arpaise arriva la casetta del libro Un progetto culturale che promuove lo scambio

Nell'ambito del progetto Biblioteco, rassegna Passi in Versi a cura dell'Amminitrazione Comunale di Arpaise, domenica, dopo il racconto teatralizzato per bambini, di e con Mattia Parrella, dal titolo "I racconti del Mago Piff", è stata inaugurata una casetta del libro a Terranova, frazione di Arpaise, nella Piazza dei Santi Cosma e Damiano, dinanzi l'omonimo santuario, posta sotto il rigoglioso verde del tiglio.

All'evento hanno partecipato il Sindaco di Arpaise Vincenzo Forni Rossi con l'Amministrazione Comunale, il Parroco di Arpaise e Terranova Don Albert Mwise, ed una numerosa presenza della cittadinanza e dei piccoli della comunità.

Nel corso dell'inaugurazione il Sindaco e l'amministrazione hanno illustrato ai presenti le modalità per lo scambio dei libri e la volontà dell'amministrazione per tramandare la cultura e la lettura dei libri.

" Tect e damm…. Lascia un libro, prendi un libro. La “Little Free Library”, ormai accolta nelle piccole e grandi realtà, è un progetto di scambio di libri all’interno della nostra comunità, un punto di incontro e di confronto che si inserisce nella rassegna “BibliotECO”. Lascia un libro, perché la sua storia possa incontrare la vita di chi lo raccoglierà; prendi un libro, per inciampare in nuovi ricordi. Così, leggendo avventure diverse, tradizioni lontane, antiche favole… iniziamo a ritrovarci e raccontarci".

La comunità di Terranova, oggi, e la comunità di Arpaise poi, dove a breve sarà installata questa casetta in un luogo del viale che conduce al monumento ai Caduti, si arricchisce di cultura e del sapere, perché con il libro ci si apre al confronto e si allargano gli orizzonti della mente. Tutti i presenti al termine dello spettacolo teatrale, si sono congratulati con l'amministrazione per quest'importante iniziativa e per questi eventi che si stanno succedendo in questa estate.