Ceppaloni al primo posto per il finanziamento di nuovi scuolabus La soddisfazione del sindaco Cataudo: “Orgogliosi di questo risultato”

La Regione Campania, nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2021/2027 (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), ha approvato la graduatoria finale per il finanziamento di nuovi scuolabus nei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Con il Decreto Dirigenziale n. 764 dell'8 agosto 2024, è stato pubblicato l'elenco ufficiale delle 183 istanze ammissibili. Il Comune di Ceppaloni, che ha partecipato al bando nel febbraio 2024, risulta tra i beneficiari del contributo.

L'iniziativa, finanziata con un importo complessivo di 25 milioni di euro, mira a migliorare gli standard di sostenibilità ambientale e la sicurezza dei trasporti scolastici. In particolare, si punta a ridurre le emissioni attraverso l'acquisto di mezzi di trasporto più ecologici e a garantire un servizio sicuro ed efficiente per gli studenti.

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto: il nostro Comune si è classificato al primo posto nella graduatoria regionale, in cui compaiono altri 17 comuni della provincia di Benevento. È un risultato importante che ci permetterà di avere uno scuolabus nuovo ed elettrico, in linea con la politica “green” che la nuova amministrazione sta adottando. Dopo l’acquisto della nuova vettura per la Polizia Municipale, infatti, un altro tassello si è aggiunto a quanto già fatto fino ad ora dal Comune di Ceppaloni, in particolar modo per i nostri ragazzi”, commenta il Sindaco, Claudio Cataudo.

Proprio in questi giorni, inoltre, il Comune di Ceppaloni ha comunicato le date di scadenza per le iscrizioni per il trasporto scolastico per l'anno 2024-2025, fissata al 5 settembre 2024, e per il servizio di refezione scolastica, prevista per il 20 settembre 2024. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituzione del Comune di Ceppaloni.