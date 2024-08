Alla "Festa del Vino" di Castelvenere anche il Corteo di abiti storici Domani, 22 agosto dalle 19, circa 80 figuranti, provenienti anche da fuori provincia

E’ il Corteo di abiti storici un’altra delle novità della quarantaduesima edizione della “Festa del Vino” di Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia.

Domani, 22 agosto (ore 19), circa 80 figuranti, provenienti anche da fuori provincia e, in particolare, da Cicciano (comune gemellato con Castelvenere per il culto di San Barbato), sfileranno per le strade del paese e del borgo medievale indossando abiti storici legati alle tradizioni della cultura popolare campana.

Il programma prevede poi (ore 20,30) in Piazza San Barbato una cena degustazione a cura dell’Azienda Agricola Grillo. Presso il Teatro comunale all’aperto (ore 22,00) si terrà lo spettacolo musicale “MEDITERRANEA JAZZ” (ingresso libero).

Intorno alla mezzanotte, invece, come per tutte le serate della Festa del Vino, presso la Torre Venere (ingresso libero), si balla nella “Notte di Venere” con la discoteca live a cura di Woodland e Reunion.

Ogni sera ci sono stand gastronomici a chilometro zero, una mostra mercato e, ovviamente, la degustazione dei vini di Castelvenere.