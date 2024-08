Ceppaloni, green e inclusione sociale: fondi e progetti in arrivo Cataud: impegno concreto nel costruire un futuro più verde e inclusivo

Il Comune di Ceppaloni continua a lavorare per garantire una migliore qualità della vita ai suoi cittadini, puntando su politiche ‘green’ e iniziative sociali innovative. Dopo il finanziamento ottenuto per il nuovo scuolabus ecologico, frutto della collaborazione con i comuni di Arpaise, Chianche e Petruro Irpino, che rappresenta un passo importante verso la riduzione dell’impatto ambientale e la promozione della mobilità sostenibile, l’attenzione si concentra ora sull'inclusione sociale.

In tema di inclusione sociale, l’Amministrazione ha ottenuto fondi dalla Regione Campania per la realizzazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

Questo strumento è essenziale per rendere gli spazi pubblici di Ceppaloni più accessibili a tutti, garantendo la piena inclusione delle persone con disabilità e migliorando la fruibilità degli edifici pubblici e delle aree urbane.

“Tutte queste azioni - sottolinea il Sindaco, Claudio Cataudo - testimoniano il nostro impegno concreto nel costruire un futuro più verde e inclusivo per tutti. Ci tengo in particolare a ringraziare i colleghi sindaci dei comuni di Arpaise, Vincenzo Forni Rossi, di Chianche, Carlo Grillo, e di Petruro Irpino, Giuseppe Lombardi, sempre disponibili e propositivi nel raggiungimento di obiettivi condivisi”.

Per proseguire con la svolta ‘green’, infine, il Comune di Ceppaloni sta lavorando per ampliare l’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici, incrementando così la capacità energetica degli impianti già attivati nei mesi scorsi. Oltre ai pannelli fotovoltaici, ra le proposte in fase di valutazione c’è la realizzazione di pensiline fotovoltaiche negli impianti sportivi e nei parcheggi pubblici. Questa iniziativa coniuga sostenibilità e praticità, offrendo al contempo riparo e contribuendo alla produzione di energia pulita.