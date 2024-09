Il vice sindaco di Castelvenere Raffaele Simone nel direttivo regionale Anci Il sindaco Di Santo: certo che saprà rappresentare ragioni delle aree interne

“Ci congratuliamo con il nostro consigliere comunale Raffaele Simone, che ricopre anche la carica di vice sindaco, per la sua nomina nel direttivo regionale dell'Anci. E’ la prima volta che il comune di Castelvenere esprime un suo rappresentante in seno ad un organismo che è importante riferimento istituzionale per i Comuni”. Così il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo.

“Siamo certi – aggiunge il primo cittadino – che Simone saprà rappresentare con intelligenza e impegno le ragioni dei comuni sanniti e delle aree interne”.