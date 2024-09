Cena dei 90 anni di Telese, momento aggregativo per una comunità unita e forte Il sindaco Caporaso: "Verificata quanta voglia ci sia di momenti così nella nostra città"

“La nostra è una comunità unita, legata alle sue radici e al suo territorio, sempre pronta a rispondere, nei momenti di difficoltà come in quelli di gioia e di divertimento”. Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso commenta con entusiasmo la perfetta riuscita della cena per i 90 anni di Telese che si è svolta ieri nel parco delle Terme.

Circa 700 partecipanti, tra cui anche tanti sindaci dei comuni della Valle e l’on. Francesco Maria Rubano per celebrare il novantesimo anno dell’istituzione del Comune di Telese.

“Grazie a tutti i partecipanti. In un clima di grande serenità si sono ritrovate insieme tante famiglie storiche telesine accanto ai nuovi telesini in un bellissimo momento di aggregazione – aggiunge Caporaso -, e abbiamo potuto verificare quanta voglia ci sia di momenti così nella nostra città, per cui ci impegneremo a organizzare altri appuntamenti simili, senza dover attendere scadenze celebrative. Il motivo è chiaro: consolidare il profondo senso di appartenenza, che è la che la vera forza di ogni comunità, coinvolgendo tutte le età, soprattutto i giovani che dovranno essere cittadini attivi e responsabili”.

Le manifestazioni per le celebrazioni dei 90 anni proseguiranno fino alla fine del 2024, grazie a un continuo lavoro di volontariato del comitato organizzatore.

“Voglio ringraziare di cuore tutti i componenti di questo comitato che abbiamo costituto con apposito decreto – specifica il sindaco -. A loro il compito di pensare, valutare e organizzare tutti gli eventi del ricco cartellone. Ve ne saranno altri fino al 31 dicembre, tra questi avremo l’inaugurazione ufficiale della locomotiva, non appena arriverà anche la storica carrozza Centoporte, un esemplare di quelle carrozze delle ferrovie italiane che prestarono servizio tra il 1928 e gli anni ottanta nel parco delle FS e in quella occasione mostreremo come il treno abbia avuto un ruolo importante nella dimensione storica e urbanistica di Telese. Insomma il nostro compito, oggi, è quello di continuare ad aggiungere tasselli allo stupendo mosaico di cultura, tradizioni, valori, storia che è la città di Telese Terme”.