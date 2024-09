Comune Vitulano. Nuova Giunta e riassegnazione dei decreti ai consiglieri Dopo la prematura scomparsa di Daniela De Maria, ecco il nuovo assetto della Giunta Scarinzi

Varato il nuovo organigramma del comune di Vitulano dopo il vuoto lasciato dalla scomparsa di Daniela De Maria. A comporre la giunta saranno gli assessori Francesco Matarazzo, con funzioni di vice sindaco e delega all’urbanistica, all’ambiente e alla Protezione civile, e Francesco Antonio Iannella, con delega alla frazione santo Stefano, ai lavori pubblici e alle infrastrutture viarie sovracomunali (ss 372). Al consigliere Paolo De Filippo restano Bilancio, Programmazione economica, tributi e si aggiungono i Servizi Sociali. Sarà inoltre il candidato di tutta la maggioranza per il ruolo di presidente del consiglio. Al consigliere Antonello Romano vanno i rapporti con la frazione Ponterutto, i sistemi informatici e la digitalizzazione. Al consigliere Guido Zotti: il Turismo, le attività produttive e le associazioni. Al consigliere Luigi Bucciano: lo Sport e il Servizio Civile Universale. Al consigliere Angelamaria Castaldo: Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Decoro Urbano e delega alla Comunità Montana. La riattribuzione delle cariche è stata anche l’occasione per discutere con il vicepresidente del consiglio, Pietro Rivellini, di un suo maggiore impegno istituzionale, anche per rompere una conflittualità troppo accesa con la minoranza dannosa per il paese. Al momento non se n’è fatto niente ma mai dire mai. L’operazione, mediata da Paolo De Filippo, è servita intanto a recuperare i rapporti personali fra le parti essendo i tre amministratori legati anche da parentela.