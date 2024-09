A San Bartolomeo in Galdo sabato si inaugura il nuovo plesso scolastico l’Amministrazione Agostinelli centra un traguardo storico per San Bartolomeo in Galdo

Sabato 14 settembre, alle ore 11, si terrà l'inaugurazione del nuovo plesso scolastico in località Ianziti, un progetto di riqualificazione urbana che segna la fine di una lunga e complessa vicenda iniziata oltre quarant'anni fa. L'opera, rimasta incompiuta dagli anni '80, è stata finalmente portata a termine grazie all'impegno costante dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Agostinelli, trasformandosi in un esempio di efficienza e innovazione.

Il nuovo edificio a ridotto consumo energetico, un NZEB (Nearly Zero Energy Building) all'avanguardia, non solo accoglierà quattro plessi scolastici – due della scuola dell'infanzia e due della primaria – in un ambiente moderno e luminoso, ma contribuirà anche alla riqualificazione dell'intera area di Ianziti, precedentemente abbandonata e degradata. Questo progetto è destinato a diventare un fiore all'occhiello per la comunità locale, dimostrando come una visione amministrativa lungimirante possa risolvere problematiche storiche e portare valore aggiunto al territorio.

La cerimonia inaugurale inizierà con la visita dell'edificio, seguita dalla benedizione da parte di S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento. A seguire, si terranno i saluti istituzionali, con l'intervento conclusivo affidato al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Dott. Ettore Acerra. Interverranno anche: Ing. Claudio Lupo, Assessore comunale con delega all’Istruzione; Dott.ssa Maria Cirocco, Dirigente scolastico Istituto Omnicomprensivo di San Bartolomeo in Galdo; Dott. Sebastiano Pesce, Dirigente Ufficio scolastico provinciale di Benevento; Senatore Domenico Matera.

"Con l'inaugurazione di questa nuova scuola, San Bartolomeo in Galdo si lascia alle spalle decenni di immobilismo e degrado – dichiara il sindaco Carmine Agostinelli – Oggi celebriamo non solo la conclusione di un'opera pubblica, ma anche un nuovo inizio per la nostra comunità, che può finalmente guardare al futuro con rinnovata fiducia. Questo plesso rappresenta un simbolo di rinascita e un esempio concreto di come la nostra amministrazione sia riuscita a efficientare le risorse, rispondendo ai bisogni della popolazione e contribuendo alla valorizzazione del nostro territorio".