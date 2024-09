Inizio anno scolastico: il messaggio augurale del sindaco di Paupisi, Coletta Effettuati diversi sopralluoghi al plesso scolastico eseguendo lavori emergenziali

Il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta ha inviato un messaggio agli studenti del centro della Valle Telesina in occasione dell'avvio dell'anno scolastico

“Cari ragazzi e ragazze, il primo giorno di scuola è sempre un'emozione. L’inizio di ogni percorso custodisce in sé sogni e speranze. Sentimenti che rappresentano il bello della vostra età e di questa esperienza. Affrontate questo nuovo anno scolastico con animo sereno, con passione, con la voglia di apprendere e anche di divertirvi. Abbiate fiducia nella guida educativa dei vostri docenti e del personale scolastico. Siate desiderosi nel chiedere e nel conoscere. Abbiate sete di sapere perché solo questo, insieme alla dedizione e alla passione, vi porterà a crescere. E noi, la nostra società, il nostro paese sente il bisogno indispensabile di voi tutti, ragazzi e giovani.

ome amministrazione comunale, durante i mesi estivi, abbiamo effettuato diversi sopralluoghi al plesso scolastico eseguendo lavori emergenziali per farvi trovare la struttura fruibile e per mettere tutti voi nella condizione di ‘lavorare’ in ambienti idonei e sicuri. L'attenzione per la scuola è e sarà sempre uno dei temi a noi più cari; così come l'edilizia scolastica sarà uno dei punti fermi delle future scelte di questa Amministrazione. Voglio ringraziare la dirigente scolastica, gli insegnanti e tutto il personale: siete il motore della nostra scuola e il punto di riferimento dei nostri figli.

Un augurio di buon anno anche ai genitori e alle famiglie di Paupisi, primo e fondamentale livello educativo, che si affidano e si fidano di un percorso di crescita, perché la scuola è il principale luogo di costruzione del futuro; è il pilastro che regge un'intera comunità, una dimensione civica che non ci deve vedere solo come individui a sé, ma come cittadini inseriti in una “Società Partecipata". Buon anno scolastico a tutti!”